De ce nu a fost primită FCSB în Ghencea: „Ca să înțeleagă toată lumea, așa n-a nimerit”

FCSB a primit ”interzis” de a juca pe Ghencea o partidă, iar Bogdan Marinescu , managerul secției de rugby a CSA Steaua, a explicat de ce.

Programul competițional al secției de rugby din cadrul clubului a împiedicat solicitarea vicecampioanei României de a juca pe 25 septembrie meciul cu Academica Clinceni.

Concret, Marinescu a dezvăluit faptul că CSA Steaua a propus ca meciul de rugby contra celor de la U Cluj, de pe 24 septembrie, să se dispute în Ghencea, deși inițial ar fi trebuit să se dispute în Ardeal.

Răspunsul clujenilor a ofst unul afirmativ, astfel că, odată cu această ocazie, stadionul din Ghencea va fi inaugurat și pentru jocuri de rugby.

”Ca să înțeleagă toată lumea de ce am solicitat să jucăm acasă meciul cu U Cluj, trebuie să dezvălui că era ultima variantă pentru ca și echipa de rugby să intre în acest an 2021 pe noua arenă să joace. Inițial am dorit să evoluăm acolo la meciul cu Timișoara, programat pe 4 septembrie, dar echipa națională de tineret avea meciul cu Anglia, pe data de 3. E adevărat că acesta s-a anulat, dar informarea a venit cu numai o zi înainte din pricina cazurilor de Covid de la englezi.

Apoi, cum campionatul se va termina acum, noi am mai fi avut un singur joc pe teren propriu, care e programat pe data de 9 octombrie, dar nici atunci n-am fi putut intra pe noua arenă fiindcă pe 11 octombrie naționala de fotbal va disputa jocul cu Armenia. Cum finala e pe teren neutru, rezultă că singura soluție pentru a juca aici era acest meci cu U Cluj.

Așa n-a nimerit. Că unii așa au speculat, în această direcție, chiar nu vreau să comentez așa ceva, sunt doar speculații. Eu v-am explicat raționamentul. Plus de asta, noi avem acest meci vineri, pe 24 septembrie, în vreme ce FCSB, din ce știu, avea solicitarea pentru 25 septembrie”, a declarat Bogdan Marinescu, pentru gsp.ro.