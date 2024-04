De ce nu mai vrea să antreneze Vivi Răchită în fotbalul românesc? A vorbit despre antrenorul român model al momentului

“În CV-ul meu am trei promovări. Am ajuns chiar și în staff-ul lui Victor Pițurcă la echipa națională. Nu mă văd antrenor în fotbalul românesc actual. Cu o asemenea organizare în care patronii sunt și președinți de club și jumate antrenori. Nu mai mă văd aici.

Am jucat fotbal timp de 25 de ani și mi-am rupt picioarele, foarte greu mai joc acum un fotbal sau un tenis. Am fost la școală și am terminat licența B, A și PRO. Asta pe băncile școlii. Ca să vină cineva din afară ca să îmi facă programul de antrenament, să îmi facă schimbările, echipa sau fazele fixe? Nu.

Nu mai vreau. Am să fac asta, atunci când fotbalul românesc se va baza pe principii normale. Antrenorul să fie antrenor, președintele să fie președinte, patronul să fie patron și jucătorul să fie jucător. Probabil că lucrul acesta nu îl voi prinde în această viață. De aceea prefer să stau pe margine”, a mai spus Vivi Răchită, la SPOTLIGHT SUPERLIGA.