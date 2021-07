Irina Begu este una dintre cele mai bune jucătoare de tenis pe care le dă România în acest moment, pe lângă Simona Halep, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan Patricia Ţig sau Monica Niculescu.

Cu toate că a ajuns în turul trei la Wimbledon, Irina Begu nu va participa şi la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice. La competiţia de tenis de la Tokyo, România nu va avea ncio reprezentantă pe tabloul de simplu feminin.

Irina Begu anunţă că nu participă la Olimpiadă din cauza faptului că suferă de mononucleoză. Aceasta eset p boală destul de contagioasă care este produsă de virusuri, cel mai întâlnit fiind Epstein-Barr (EBV).

,,Îmi doream ca oamenii să înţeleagă de ce nu merg la Tokyo. Nu e ceva uşor de făcut, să fii la trei ediţii ale Jocurilor. Mi-aş fi dorit mult să am această prezenţă în palmares, era un obiectiv personal, pentru care făcusem o întreagă strategie. Am încercat şi am sperat că mă voi simţi mai bine, că sistemul meu imunitar va mai creşte şi că voi putea juca acolo. Însă nu a fost aşa şi atunci am luat această decizie pentru sănătatea mea, pentru a-mi prelungi cariera.

De mononucleoză, cum ştim, au mai fost sportivi care nu şi-au mai revenit, precum Soderling (n.r. – suedezul Robin Soderling, fost numărul 4 mondial), şi nu e de glumă, trebuie să fii atent. Chiar dacă n-aş mai putea să mai joc tenis, cel mai important e să fii sănătos şi să încerci să te recuperezi. Şi de aceea a trebuit să iau această decizie. Îmi pare tare rău că nu pot fi acolo. Îmi doream ca oamenii să ştie de la mine. Dacă nu era Olimpiada, nu aş fi vorbit niciodată despre problema mea de sănătate.”, a declarat Irina Begu, pentru treizecizero.ro.