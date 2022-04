„De ce s-a insistat să se joace?”. Scandal monstru după meciul Voluntari-Argeș din Cupa României

FC Argeș a pierdut, ieri seară, meciul tur cu FC Voluntari din Cupa României (0-2). Partida s-a desfășurat pe o vreme capricioasă. Ploaia torențială a transformat terenul într-o adevărată mlaștină, iar fotbaliștii au avut de suferit din acest motiv.

Oamenii implicați la echipa piteșteană au reclamat condițiile deficitare, considerând că acestea au dus la eșecul echipei lor.

„A fost un gazon care a influențat rezultatul final!”

Viorel Tudose, sponsorul lui FC Argeș, a reclamat prestația terenului celor de la FC Voluntari. Acesta consideră că partida nu trebuia să se dispute în asemenea condiții, nici măcar dacă Argeșul ar fi câștigat.

„A fost un gazon care a influențat rezultatul final. Fiind echipa mai tehnică, am avut de suferit, nu am reușit să ne facem combinațiile noastre din cauza gazonului. Nu știu de ce s-a insistat să se joace! Poate credeți că sunt subiectiv, dar aș fi spus la fel și dacă am fi câștigat. Am avut ghinion, plus că am făcut două cadouri în Postul Paștelui, la care se adaugă și starea deplorabilă a gazonului.

«Mama Natură» nu ne-a ajutat, iar ăsta a fost rezultatul, influențat de starea gazonului. Dar asta nu ne scuză pentru greșelile pe care le-am făcut, au fost două cadouri uriașe.

Orice e posibil în fotbal, noi încă ne gândim la calificare, depinde și de modul în care jucătorii vor gestiona acest rezultat. Sunt cu moralul la pământ, dar Prepeliță își va face treaba și sper să întoarcem rezultatul. Păstrăm 30, 40% șanse”, a declarat sponsorul piteștenilor, pentru GSP.ro.

Meciul retur se va juca pe stadionul celor de la FC Argeș, în data de 11 mai 2022. Astăzi, de la 19:30, se va juca celălalt meci tur din semifinale: Sepsi-CSU Craiova.