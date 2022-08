De ce s-a produs ruptura dintre George Ganea și FC Argeș! Ce pretenție ar fi avut tânărul jucător!

FC Argeș i-a reziliat contractul tânărului atacant George Ganea. Deși fotbalistul era împrumutat până în luna iunie a anului viitor, clubul piteștean a rupt orice relație cu acesta.

Totuși, despărțirea a survenit în urma dorinței jucătorului. Acesta avea o pretenție care i-a fost refuzată.

De ce a plecat George Ganea de la FC Argeș!

Atacantul și-ar fi dorit mai multe meciuri, dar s-a lovit de refuzul tehnicianului Andrei Prepeliță, care nu îl considera încă o opțiune solidă pentru postul de atacant.

Cum a reacționat George Ganea:

Inițial nu am vrut să vorbesc, dar consider că trebuie să zic versiunea mea. Nu vreau să creadă lumea că s-a întâmplat ceva. Au fost unele lucruri care nu au depins de mine și asta a dus la rezilierea contractului meu. Mi s-a transmis acum câteva zile că nu se mai bazează pe mine, că n-o să mai am șanse să joc. Am zis că mai bine încheiem colaborarea, dacă nu există șanse să joc. Mai aveam împrumut un an și nu ar fi avut rost să stau fără să evoluez.

Nu a fost vorba de nicio problemă de ordin sportiv, comportamental sau vreo clauză în împrumut. Și eu am fost surprins, dar se întâmplă în fotbal să fie și astfel de momente.

Nu am vorbit cu cei de la Farul. Tatăl meu a discutat cu domnul Hagi, dar nu mi-a spus ce au vorbit. Momentan sunt la Pitești, aștept zilele astea să văd ce se întâmplă. Sper să se concretizeze ceva.

Nu știu să-ți zic de vreo ofertă acum. Ieri (n.r. 1 august) am reziliat, nu am vorbit cu alt club, pentru că eram sub contract cu FC Argeș. Mai apoi, sigur, nu vorbesc eu direct. Sunt sub contract cu Farul și nu am voie să vorbesc direct cu echipele care m-ar dori. Vedem ce se întâmplă zilele astea”, a declarat George Ganea, pentru Playsport.