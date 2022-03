Decizia luată de Edi Iordănescu, în cazul lui Octavian Popescu: „Eu mă gândeam la mai multe minute pentru el”

România va disputa două meciuri de pregătire, cu Grecia în data de 25 martie, de la ora 20:15, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, şi cu Israelul, pe 29 martie, de la ora 20:45, la Netanya.

Partida cu Grecia reprezintă debutul lui Edward Iordănescu în postul de selecţioner al României. Octavian Popescu (19 ani) a fost convocat în premieră la prima reprezentativă, iar Edi Iordănescu a lăudat progresul înregistrat în ultima perioadă de mijlocașul legitimat la FCSB.

„Eu mă gândeam la mai multe minute pentru Tavi Popescu, dar dacă el vrea doar 10 minute, vom vedea. E un jucător foarte talentat, a fost adus pentru că merită, are un progres fantastic, ştiu ce potenţial are. Mai sunt şi alţii în Liga I care mi-au tras atenţia, dar trebuie să aibă şi continuitate, aşa cum a avut el. Aşa este şi cazul lui Radu Drăguşin, unde am identificat potenţial. Sunt jucători pe care vrem să-i câştigăm, încercăm să îi pregătim pentru ce urmează, să capete experienţă, să se familiarizeze cu ceea ce se întâmplă la echipa naţională şi apoi depinde foarte mult de ei dacă vor confirma”.

El a precizat că la echipa naţională are nevoie ca toţi jucători selecţionaţi să se dăruiască sută la sută.

„Sigur e nevoie de valoare, dar eu am nevoie şi de suflet la echipa naţională. La echipa naţională va veni cine va pune cu adevărat sufletul pentru a obţine rezultate. Sincer, sunt mai optimist după primele antrenamente, pe mulţi îi cunoşteam, am lucrat cu ei, pe alţii i-am întâlnit ca adversari, nu mă aşteptăm la o surpriză majoră. Eu cred că echipa naţională are potenţial să crească, putem avea alt spirit, altă personalitate. Ce mă încurajează este că am descoperit un grad mare de receptivitate, jucătorii sunt atenţi, încearcă să se implice, încearcă să pună în practică ceea ce le spunem noi şi ce este încurajator, dar ce trebuie să înţeleagă este că lucrurile astea trebuie să persiste.

Îmi doresc să fie mai competitivi, mai combativi, să dăm mai mult, cred că aici putem să lucrăm. Să fim corecţi, nu putem inventa fotbalişti, nu-i putem fabrica. Nucleul ăsta plus alţi 10 jucători sunt cei pe care ne vom bază în linii mari. Asta este ceea ce caut eu. Jucătorii trebuie să se adapteze ei cu mine prima oară, rolul lor este să mă înţeleagă, să înţeleagă ce ne propunem, ce ne propunem să jucăm. Sunt antrenorul care nu cere nimic mecanic, ei trebuie să înţeleagă de ce facem asta şi apoi să creadă în ceea ce le-am explicat ca în final să reuşească să pună în practică”, a declarat selecţionerul României.

El a precizat că pentru următoare perioadă Vlad Chiricheş va rămâne căpitanul echipei, având aşteptări foarte mari de la el.