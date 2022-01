Decizia luată de Edi Iordănescu, în urma ofertei Federației Române de Fotbal: „Trebuia negociat pe blat”

Conducerea FRF caută un nou selecționer după ce Mirel Rădoi a decis să nu semneze prelungirea contractului, ca urmare a ratării barajului pentru CM 2022 din Qatar.

Edi Iordănescu (43 de ani) a fost contactat de Federația Română de Fotbal, pentru a i se oferi postul de selecționer. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, este convins că și Iordănescu o va refuza pe FRF. Dumitru Dragomir spune că fostul antrenor al echipei FCSB se simte jignit pentru faptul că a fost lăsat a cincea opțiune, după Gheorghe Hagi (56 de ani), Dan Petrescu (54 de ani), Răzvan Lucescu (52 de ani) și Ladislau Boloni (68 de ani).

„Dacă se gândesc să îl pună pe Iordănescu, convingerea mea este că îi va refuza. Pentru că e o jignire adusă și lui Mutu, și lui Iordănescu. Nu așa se procedează! Trebuia negociat pe blat, dacă te refuză să nu se afle. Iordănescu va refuza. E un antrenor mare, inteligent, destul de firav emoțional, dar este meseriaș. Convingerea mea este că îi va refuza și Edi Iordănescu.

Pentru că, daca aș fi în locul lui, mai mare jignire nu aș simți. Să fiu al cincilea la care apelează? Cred că Federația forțează varianta Edi Iordănescu. Am și o informație de ultima oră, de astăzi. E legată de Edi. Nu e greșită, Edi este un antrenor tânăr și valoros. Problema este că am o informație care spune că ar refuza și că se simte jignit. Și eu spun că are dreptate„, a declarat Dragomir, la Digi Sport.