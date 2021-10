Decizia lui Ion Ţiriac care nu o va bucura pe Simona Halep: ,,Acest lucru va afecta masiv tenisul”

Ion Ţiriac a lut o decizie neaşteptată în privinţa turneului de tenis pe care îl finanţează! Acesta va oferi la viitoarele turnee premii mult mai mici decât de obicei.

În contextul pandemiei de Coronavirus, miliardarul vrea să taie din premiile de 7 milioane de euro e care le oferă la turneul de feminid de la Madrid, cât şi masculin.

Deşi la turneul lui Ion Ţiriac vin an de an sportivi cu nume, acesta va reduce premiile din cauza pandemiei. Simona Halep a câştigat turneul de la Madrid de două ori, în 2016 şi 2017. În acest an, sportiva a fost eliminată în faza optimilor de finală în Spania.

,,Companiile şi sponsorii ar putea fi nevoiţi să concedieze angajaţii. Asta se întâmplă peste tot în lume, aşa că primul lucru pe care ei îl taie este sponsorizarea, iar acest lucru va afecta masiv tenisul. Jucătorii trebuie să înţeleagă că va fi o reducere semnificativă a premiilor. Văd acum scenariul în care turneele vor supravieţui așa.”, a declarat Feliciano Lopez, care este directorul turneului de la Madrid.