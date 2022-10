Decizia pe care Dan Petrescu regretă că nu a luat-o înaintea derby-ului cu Rapid: ”Trebuia să încerc. Îmi pare rău acum că nu am încercat”

Dan Petrescu a mărturisit că regretă că nu s-a gândit să solicite amânarea derby-ului din Giulești, având în vedere că echipa Ballkani a procedat astfel.

De asemenea, antrenorul formației CFR Cluj susține că a ales să stea liniștit pe bancă, fără să facă scandal, și a acceptat victoria Rapidului.

”Cei de la Ballkani au amânat meciul din acest weekend, din campionat, așa că-mi pare rău că nu am cerut și noi acest lucru. Nu știu dacă Rapid ar fi fost de acord, dar măcar trebuia să încerc. Îmi pare rău acum că nu am încercat”, a spus Petrescu.

”În primele 30 de minute, am controlat jocul, apoi a venit faza penalty-ului, pe care am revăzut-o. Luckassen a făcut primul faultul. Penalty, au dat gol, până la pauză am căzut, putea fi și 2-0.

În repriza a doua, iar am început bine, apoi penalty. Dacă avem VAR, nu înțeleg de ce nu s-a dus să vadă faza, că la primul s-a dus. La ultima fază, când ai corner, tu fluieri finalul…

Mi s-a părut un penalty ca pe vremea Scorniceștiului, fără să le iau din merite celor de la Rapid. A fost o viciere clară de rezultat. Puteți să puneți un titlu, Popa 2, CFR 1.

Orice acțiune a fost judecată în favoarea lor. De ce să mă mai duc eu să fac scandal? Eu am stat pe bancă, am stat liniștit. Nu cred că e vina lui neapărat, dacă cei de la VAR l-ar fi chemat sau el să fi spus că vrea să vadă fazele mai bine…”, a mai spus Dan Petrescu, potrivit digisport.