Decizie drastică luată de Valentino Rossi: „Este dificil, este un moment foarte trist. Viaţa mea se va schimba”

Italianul Valentino Rossi (42 de ani), multiplu campion mondial la MotoGP, a anunţat că se va retrage la sfârşitul acestui an.

“Am spus că voi lua o decizie cu privire la anul viitor după pauza de vară şi am hotărât să mă retrag la finalul sezonului. Din nefericire, aceasta va fi ultima mea jumătate de sezon ca pilot de MotoGP. Şi este dificil, este un moment foarte trist, pentru că este dificil să spun şi să ştiu că anul viitor nu voi concura pe o motocicletă. Cred că am făcut asta 30 de ani, mai mult sau mai puţin”, a declarat Rossi, într-o conferință de presă.

“Anul viitor, viaţa mea se va schimba. Dar a fost grozav, m-am simţit foarte bine, a fost o călătorie lungă şi a fost foarte distractiv. Am petrecut 25, 26 de ani în Campionatul Mondial, astfel că a fost minunat. Şi am trăit momente de neuitat alături de toţi băieţii cu care lucrez”, a adăugat Rossi.

„E un moment foarte trist. E dificil să spun să şi accept că la anul nu vor mai concura!„, a spus Valentino Rossi, citat de BBC.

Valentino Rossi has announced he will retire from @motogp at the end of the season.

A legend. Our legend.

Thank you for everything, Doctor 🐐#VR46Decision pic.twitter.com/hNrrqNfHDS

— MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) August 5, 2021