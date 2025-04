Deciziile luate de Comisia de Disciplină a FRF

Întrunită miercuri, 23 aprilie 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, potrivits site-ului oficial al LPF:

AS FC Universitatea Cluj vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art.82.1 si 3.a și c raportat la art.83.2.b din RD se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 25.312 lei.

AFC Botoșani vs. ACS SC Oțelul Galați – Incidente – În temeiul art.83.7 din RD se sancționează clubul AFC Botoșani cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

Universitatea Craiova vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art.82.2 si 3.a si c raportat la art.83.2.b din RD se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

FC FCSB vs. FC CFR 1907 Cluj – Eliminare: Popescu Mihai(gazde) – În temeiul art.63.1.d raportat la art.63.2.1 din RD se sancționează jucătorul Popescu Mihai cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei.

AFC UTA Arad vs. ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – Incidente – În temeiul art.82.1 si 3.a și c raportat la art.83.2.b din RD cu aplicarea art.12, 14 Bis și 15 din RD se sancționează clubul AFC UTA Arad cu „Averstisment”.