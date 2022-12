Declarația lui Hagi după ce a umilt-o pe FC Botoșani: ”Am încercat să marcăm!”

Echipa Farul Constanţa a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, formaţia FC Botoşani, în etapa a 19-a din Superligă. Denis Alibec a marcat de trei ori.

La finalul partidei, Gică Hagi a oferit mai multe declarații.

„Da, cred că am început bine, chiar dacă au fost anumite momente în care am făcut greșeli. Am încercat să marcăm, să câștigăm.

Felicitări echipei, tuturor jucătorilor care au fost pe teren. Golurile ne plac, muncim să marcăm, cu cât dăm mai mult e normal că riști și poți încasa. Trebuie să ai echilibru, să faci ambele faze”, a declarat Gică Hagi, potrivit Digi Sport.