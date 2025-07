Declarația șocantă a lui Alexander Zverev, după ce a fost eliminat în primul tur la Wimbledon: „Mă simt foarte singur uneori”

‘Mă simt foarte singur uneori’, a declarat tenismanul german Alexander Zverev, numărul 3 mondial, după ce a fost eliminat marți de francezul Arthur Rinderknech în primul tur al turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, scrie AFP.

‘Aș spune că este mai mult o problemă mentală. Mă simt foarte singur uneori. Mă chinui mental. Spun asta încă de la Australian Open (înfrângere în finală în fața lui Jannik Sinner – n. r.). Încerc să găsesc modalități de a ieși din această groapă. În general, mă simt destul de singur în viață în acest moment, ceea ce nu este foarte plăcut. Nu m-am simțit niciodată așa până acum. Îmi este greu să găsesc bucurie în afara terenului de tenis în acest moment’, a spus Alexander Zverev.

‘Nu este o scuză. Cred că Arthur merita să câștige. E ceva ce simt de câteva luni. Încă o dată, în general mă simt foarte, foarte singur și foarte solitar. Nu am niciun răspuns acum. O terapie? Poate. Poate că pentru prima dată în viața mea am nevoie de ea. Am trecut prin multe. Am avut multe dificultăți cu presa. Nu m-am simțit niciodată atât de gol pe dinăuntru. Îmi lipsește bucuria în tot ceea ce fac. Chiar și atunci când câștig’, a adăugat el.

Zverev va relua antrenamentele săptămâna viitoare, a spus miercuri fratele său, Mischa, informează DPA.