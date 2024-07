Declarația zilei: ”Prima oară când am venit în România, eu credeam că Gigi Becali e preşedintele ţării”

Tony da Silva s-a întors în România în postura de antrenor al grupării Poli Iași, cu obiectivul de a-i salva pe moldoveni de la retrogradare.

Tehnicianul portughez și-a îndeplinit obiectivul inițial, iar acum, Tony da Silva își dorește să lupte pentru play-off.

Antrenorul a vorbit despre noul sezon din Superliga, precum și despre victoria celor de la FCSB cu Virtus, scor 7-1.

Da Silva a dezvăluit că la sosirea sa pentru prima dată în România, el a crezut că Gigi Becali este președintele țării.

”Mie îmi place Gigi, prima oară când am venit în România, eu credeam că Gigi Becali e preşedintele ţării, că era doar el la televizor. An de an, el cheltuie foarte mulţi bani, e ambiţios şi este nevoie.

Eu cred că fotbalul românesc fără Gigi Becali, în acest moment, e o pierdere mare. Mă bucur că e aici, că e ambiţios, că e sănătos”, a spus Tony da Silva, conform as.ro.

”Ar fi bine pentru România dacă FCSB va intra în grupe. Au jucători buni, Luis Phelipe, Musi.

Mie îmi place foarte mult de Musi, dar nu au calitatea lui Coman.

Pentru cupele europene, FCSB trebuie să ia un jucător care să facă diferenţa, aşa cum era Coman”, a mai spus Tony da Silva.