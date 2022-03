Declarațiile la cald ale lui Gheorghe Hagi după calificarea în play-off: ,,Sunt fericit și eu și echipa…”

După calificare în play-off a Farului, antrenorul Gheorghe Hagi se declară mulțumit cu prestațiile elevilor săi pe tot parcursul sezonului regulat. La finalul partidei, antrenorul a declarat:

,,Sunt fericit și eu și echipa, le mulțumesc jucătorilor și suporterilor. Suporterii au contribuit și ei foarte mult la calificarea noastră. Este o performață foarte bună, încă din primul an să ne aflăm aici. Lipseam de 2 ani. E fericire mare, am luptat, am jucat bine, am meritat din toate punctele de vedere. Îi felicit pe jucători, știu cât au muncit, cât au suferit. Am avut ședințe până să ne atingem obiectivul vestiarului. Calificarea în play-off era obiectivul vestiarului. Dacă ajungi acolo, crește încrederea, cresc toți chiar și copiii. E bine! Bravo lor au meritat! Vor avea și un bonus și mă bucur pentru ei!”