Declarațiile lui Ange Postecoglou, după debutul lui Radu Drăgușin ca titular: ”Trebuie să fim mai buni„

Radu Drăgușin a jucat primul meci în postura de titular la Tottenham, în duelul contra lui Fulham, scor 0-3.

Fundașul central român a avut o prestație bună în primele 40 de minute, însă l-a scăpat din marcaj pe Rodrigo Muniz la faza primului gol, care a reușit să înscrie.

De asemenea, fanii echipei au făcut și meme-uri menite să îl ironizeze pe român.

Cu toate acestea cei de la SofaScore l-au notat pe internaționalul român cu 6.8, o notă mai bună decât cea primită de către coechipierii săi din linia defensivă, Pedro Porro, 6.1, și Destiny Udogie, 6.2.

Ange Postecoglou, antrenorul londonezilor, a oferit primele declarații la sfârșitul partidei. Australian nu a vorbit despre fotbaliști ca individualități, ci a subliniat că absența lui Micky van de Ven nu a fost factorul decisiv.

”Nu cred că e un meci după care trebuie să vorbim despre individualități. Indiferent că a fost primul meci al lui Radu (n.r.- Drăgușin) sau al 500-lea pentru Sonny (n.r.- Heung-min Son), trebuie să ne ridicăm la un anumit nivel. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem ca să fim mai buni.

(n.r.- despre absența lui Micky van de Ven, jucătorul al cărui loc în primul 11 a fost luat de Drăgușin) Nu acesta este motivul pentru care nu am jucat bine astăzi. Micky van de Ven nu este motivul pentru care am pierdut. Nu am jucat bine, mai ales în repriza a doua. Primul act a fost echilibrat, dar am încasat un gol dezamăgitor.

Ca să fiu corect cu jucătorii, e pentru prima dată în acest an când am simțit că nu… Nu suntem acolo, pentru că în fiecare săptămână am fost foarte, foarte competitivi în fiecare aspect al meciurilor și chiar atunci când am pierdut, am simțit că am atins un nivel bun. Cred că agresivitatea și competitivitatea ne-au lipsit astăzi și e dezamăgitor”, a spus Ange Postecoglou, potrivit Football London.