Declarațiile lui Bogdan Stelea cu ocazia aniversării sale de 55 de ani: ”Mă bucur că am jucat turnee finale.”

Bogdan Stelea a împlinit 55 de ani, iar cu ocazia aniversării sale a făcut o serie de declarații cu privire la perioada în care a jucat în tricoul primei reprezentative a României.

El a mărturisit că a fost unul dintre fotbaliștii români norocoși, care au participat la mai multe turnee finale în cadrul naționalei.

„Mă bucur că am reușit să fiu acolo și că am jucat turnee finale. A fost frumos, dar asta e.. A fost atunci, am fost norocoși să prindem o astfel de perioadă. E clar că nu a fost doar noroc.

În primul rând, a fost o preocupare pentru a face performanță și pentru a investi în fotbal. Am avut noroc de oameni care conduceau cum trebuie și care se gândeau la viitor.

Chestia e că ușor-ușor ne dăm seama unde există probleme la noi. Ar trebui să începem să lucrăm în direcția asta. În primul rând ai nevoie de mental, de o minte sănătoasă pentru a fi bine fizic. După aceea, este destul de ușor să-ți folosești mintea.

Eu aș prefera să pregătim jucătorii mental, să știe să facă sacrificii și să știe să sufere. Pentru asta ai nevoie de minte. De oameni educați în spiritul ăsta”, a spus Stelea, la Liga Digisport.