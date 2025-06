Declarațiile lui Daniel Pancu, după eșecul României: ”Dacă eram pe bancă, nu ar fi câștigat meciul acesta!”

Duelul dintre Italia U21 și România U21 s-a încheiat cu scorul 1-0.

După meci, Daniel Pancu a oferit mai multe declarații.

„Sunt nemulțumit de multe lucruri. Diferența a făcut-o experiența lor. Nu se punea problema asta, sunt niște calcule. Golul e de cascadorii râsului. Trebuia să ocupăm niște spații. Vorbim de două săptămâni de ei (n.r. de italieni). Au mai avut o bară. A doua repriză încă o bară. Noi am fost timizi în multe momente. Am avut o ocazie imensă. E o victorie a valorilor și experienței lor.

Dacă eram pe bancă, nu ar fi câștigat meciul acesta. E greu din tribună. Mai am un meci, expiră și suspendarea asta. Nu am fi pierdut astăzi dacă eram pe bancă. Nu mă iau de un penalty ratat. Ratează Mitrov cu poarta goală la final. Nu are ce să fie. Era clar că avem nevoie de mai mulți oameni în atac. Poate și la faze fixe. Semnalele mele au fost foarte lente.

E la mintea cocoșului că nu mai poți să construiești prin Ilie. Echipa asta a italienilor eu am bătut-o în șase meciuri jucând lung. În minutul 90+1, aveam lovitură liberă la mijlocul terenului, în loc să chemi portarul, noi am început să construim, am pierdut mingea. A fost cel mai bun prim 11. Fără îndoială. Jucătorii care s-au prezentat foarte bine la antrenamente. Eu cred că putem bate Spania. Vor fi schimbări”, a declarat Pancu, la Pro TV, după meciul cu Italia U21.