Declarațiile lui Mirel Rădoi cu privire la scandalul dintre Mihai Pintilii și Lucian Burchel: ”Dacă Guardiola vine în România nu poate antrena, pentru că nu are carnet!

Mirel Rădoi a semnat cu Al-Tai, locul 9 din Arabia Saudită, și va câștiga 1,2 milioane de dolari pe an.

Fostul selecționer al României a vorbit despre situația lui Mihai Pintilii, care activează fără licență PRO. În 2015, Gigi Becali l-a numit în funcția de antrenor al FCSB-ului și s-a confruntat cu aceleași probleme.

Astfel, Mirel Rădoi susține că FRF și Școala de Antrenori ar trebui să fie supuse unui proces de schimbare.

Am văzut discuțiile din ultimele zile. Și eu am fost în situația lui Pintilii. Pur și simplu făceam antrenamente, dar nu aveam voie să particip la conferințe, nu aveam voie să mă ridic de pe bancă. Nu aveam voie nici măcar să le dau jucătorilor o sticlă cu apă. La un meci cu Petrolul, m-am ridicat să dau o sticlă cu apă și al patrulea arbitru a venit la mine și mi-a zis: ‘Stai jos’.

E frustrant, pentru că nu poți să transmiți ceea ce vrei. Iar jucătorii știu cine transmite acele idei. Ei simt că antrenorul principal este cel care decide de la cap la coadă. Din acest punct de vedere, au o problemă cei de la FCSB. Eu sper să se rezolve. Nu e ușor!

Pintilii e un jucător care a trecut prin foarte multe meciuri decisive. La nivel de presiune nu are cum să nu fie pregătit. Din punctul de vedere al informațiilor, ca antrenor, sunt multe lucruri de recuperat. Și eu am fost în situația asta, am crezut că știu cel puțin 50% din ce știe un antrenor. Fals! Nu știam nici 20% din ce poate să te învețe școala de antrenori.

La un moment dat, aceste carnete de antrenori nu mai țineau cont de studii. Se dădeau pentru jucătorii care reușeau o calificare la Campionatul European sau Mondial. Nu știu dacă Croitoru, Pintilii sau eu am putea fi împiedicați să antrenăm, dacă nu am luat Bacalaureatul.

Dacă Guardiola vine în România, înseamnă că nu poate antrena, pentru că nu deține acel carnet de antrenor. Noi am rămas singurii care au carnet de antrenor. Mă depășesc aceste legi”, a declarat Mirel Rădoi.