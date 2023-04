Declarațiile lui Neluțu Sabău după victoria cu CS Mioveni: ”Este greu să joci cu o echipă care e deja retrogradată”

Echipa Universitatea Cluj a învins luni, pe teren propriu, scor 1-0, echipa CS Mioveni, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Superligii.

Antrenorul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, s-a declarat mulțumit de victorie, însă nu și de felul în care au jucat fotbaliștii săi.

Tehnicianul a mai spus că Alex Chipciu este un exemplu pentru tinerii jucători.

”Mă așteptam să fie foarte greu, pentru că este greu să joci cu o echipă care e deja retrogradată. Am fost destul de crispați, am fost destul de lenți, nu am pregătit acțiunile, dar am spus că ăsta va fi cel mai greu și cel mai urât meci. Am început timizi, crispați, foarte, foarte tensionați. Astăzi nu aveam voie să pierdem, le-am și spus că nu avem voie să pierdem acest meci, o victorie meritată.

Important să ai astfel de jucători (n.r. ca Alex Chipciu), pentru că el este un exemplu pentru tineri, au de învățat de la el. Echipa s-a străduit mai mult în a doua repriză, am avut și acel 11 metri la Remacle, nu știu de ce nu s-a dat. Până la urmă e bine că am câștigat.

Sunt foarte mulțumit că am reușit să câștigăm, așteptăm meciul de joi și sper să ne putem califica. Am înțeles că nu (n.r. U Cluj nu are licența pentru cupele europene). Pe mină mă interesează să salvez echipa de la retrogradare, am o presiune pe umeri. Încă suntem la 80-85%. Nu mă gândesc ce se întâmplă din vară, eu am doar responsabilitatea să salvez echipa de la retrogradare”, a spus Neluțu Sabău.