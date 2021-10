Deian Sorescu, dezamăgit după remiza cu UTA: ,,Fotbalul se răzbună şi iei gol în minutul 95”

Deian Sorescu, căpitanul celor de la Dinamo Bucureşti, a reacţionat după meciul încheiat la egalitate cu UTA Arad, scor 2-2.

Golurile partidei din Ştefan cel Mare au fost reuşite de către Gabi Torje, în minutul 7, Deian Sorescu, în minutul 53, din penalty, respectiv David Miculescu, în minutele 63 şi 90+6.

Deian Sorescu s-a declarat foarte supărat după acest joc şi spune că ocaziile ratate de el şi şi colegii săi au fost răzbunate de către cei de la UTA.

,,Greu, foarte greu. Păcat, suntem dezamăgiţi pentru că am avut cele trei puncte în mână. Aşa este, când ai multe ocazii şi nu reuşeşti să marchezi, se răzbună.

E la cald şi se pot vorbi multe. Împreună cu cei din staff vom analiza meciul, ne vor spune ce am greşit şi ce am făcut bine. Păcat că nu am reuşit să profităm de omul în plus. Ei au riscat… fotbalul se răzbună şi iei gol în minutul 95.

Nu am reuşit să vorbesc cu Robert, dar cu siguranţă e dezamăgit. Nu el a pierdut acest meci, împreună câştigăm şi împreună pierdem. Nu trebuie să dăm vina pe un jucător, trebuie să rămânem uniţi.

Am discutat cu dânsul. Voi încerca să dau 100% pe orice post voi juca. Aş fi preferat să rămân pe o singură poziţie, a fost cam haotic. Asta nu a fost niciodată nicio scuză pentru mine, oriunde voi juca va fi ok pentru mine, chiar şi mijlocaş. Eu prefer să joc pe postul de fundaş.”, a declarat Deian Sorescu, la finalul jocului cu UTA Arad.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 15 în Liga 1, unde a acumulat 7 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la UTA Arad au rămas pe locul 7 în Liga 1, cu 17 puncte acumulate din 11 etape disputate.