Denis Alibec a marcat primul lui gol la Farul Constanța: ”Nu am realizat nimic!”

Farul Constanța a câștigat cu FC Voluntari, scor 2-1. La finalul meciului, Denis Alibec a oferit mai multe declarații. El spune că nu a realizat încă nimic, după ce a marcat primul gol pentru Farul.

”Nu am realizat nimic!”

”Sunt foarte obosit. Nu am mai jucat 90 de minute de șase luni. Mă bucur că am ajutat echipa să câștige și sperăm să facem un grup cât mai frumos și să umplem stadionul.

Nu ne așteptam să fie așa agresivi cei de la FC Voluntari, să se închidă așa de bine. Nu am reușit să ne impunem jocul în prima repriză, dar în a doua parte, după ce am schimbat sistemul, s-a văzut.

(n.r. de ce a fost atât de motivat) În primul rând sunt acasă și e normal să dau totul aici. M-am apucat de fotbal aici. Era și familia mea în tribune.

Domnul Hagi este singurul în care am încredere, de aceea am ales să vin aici. Am cea mai mare încredere în el, dar este doar primul gol, nu am realizat nimic”, a spus Denis Alibec, la finalul partidei.