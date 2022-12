Denis Alibec are planurile făcute! Ce decizie a luat atacantul lui Hagi: ”Am vorbit cu el!”

Echipa FC Voluntari a terminat la egalitate vineri, pe teren propriu, meciul disputat în compania formaţiei Farul Constanţa, scor 1-1, în etapa a 21-a, ultima a anului.

Tudor Băluţă a deschis scorul pentru Farul în minutul 3.

Voluntari a egalat în minutul 87. Nemec a marcat de la 11 metri.

Denis Alibec a dezvăluit ce conversație a avut cu Hagi.

”Un meci foarte prost. Am început foarte bine, dacă marcăm la 2-0 era altfel meciul. Nu înțeleg de ce ne-am retras atât de mult și am lăsat Voluntariul să facă ce vrea. Cred că de asta au și egalat. Noi trebuia să stăm mai sus, ca atunci când nu au avut nicio ocazie.

Am vrut să câștigăm meciul acesta, din păcate nu am reușit. Obiectivul rămâne campionatul, dar dacă jucăm așa, cu siguranță nu vom reuși lucrul acesta. Rămân, am vorbit cu domnul Hagi. Vom vedea ce vom face”, a declarat Denis Alibec la finalul meciului.