Denis Alibec are susținători printre foștii internaționali: „Este cel mai complet atacant”

Naționala de fotbal a României joacă mâine, la Madrid, de la ora 21:30, un amical împotriva Columbiei.

Ion Vlădoiu susține că Denis Alibec este cel mai complet atacant român al momentului

Este a doua partidă de verificare pentru echipa pregătită de Edward Iordănescu, după ce vineri a remizat cu Irlanda de Nord, 1-1, pe Arena Națională.

Om de bază în campania de calificare la CE din vară, Denis Alibec a fost convocat pentru cele două partide de pregătire, dar cu Irlanda de Nord nu a fost folosit.

Fostul internațional Ion Vlădoiu este de părere că jucătorul legitimat la Muaither (Qatar) nu ar trebui să lipsească din echipa de bază a României.

„Este responsabilitatea selecționerului să aleagă atacantul pentru EURO. Eu, personal, aș merge pe mâna lui Denis Alibec, care este cel mai complet atacant.

Cu toate acestea, și Drăguș este într-o formă foarte bună în Turcia, la Gaziantep. Alibec are calități fantastice, are viteză, are tehnică și finalizare. El este favoritul meu, dar eu nu sunt selecționer.

În acest moment, Alibec, dacă-l ține Dumnezeu sănătos, este un atacant bun pentru echipa națională. Altceva mai bun nu este”, a precizat Jean Vlădoiu.

Denis Alibec lucrează suplimentar după antrenamente, cu un preparator fizic

Fostul internațional recunoaște că se așteptam la mai mult de la meciul cu Irlanda de Nord. „Sper să avem alt joc în amicalul cu Columbia, să vedem la ce nivel ne aflăm.

Sper să continuăm jocurile bune, să avem o campanie bună și să facem surpriza la EURO, așa cum au făcut-o colegii mei în 1994”, a adăugat el, conform ProSport.

În ceea ce-l privește pe Alibec, selecționerul Edward Iordănescu a dezvăluit că atacantul lucrează suplimentar la echipa de club, după antrenamente, cu un preparator fizic.

„Îi urmărim toate jocurile, avem parametrii de la antrenamentele lui din Qatar. Ne-am fi dorit să aibă parte de un nivel superior în ceea ce înseamnă procesul de pregătire, un campionat mai provocator.

Sunt alegeri pe care ei le fac și nu e normal să alegem pentru ei. Și-a asumat asta. El a venit foarte pozitiv, lucrează suplimentar acolo și știm asta. Are un preparator fizic cu care lucrează suplimentar.

Asta mă bucură. Depinde doar de el să arate o formă sportivă bună și să fie printre cei care vor reprezenta România la EURO”, a transmis Iordănescu.