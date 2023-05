Denis Alibec, despre relația sa cu Gigi Becali: „Știe că nu aș face niciodată lucrul acesta!” – La ce s-a referit atacantul Farului!

Denis Alibec, proaspăt campion al României cu Farul Constanța, a vorbit recent despre fostul său patron, Gigi Becali.

Legitimat la FCSB în perioada 2017-2018, atacantul a mărturisit care este relația sa cu latifundiarul din Pipera. Iată ce a spus.

„Știe că nu aș face niciodată lucrul acesta!”

„Cu domnul Gigi Becali am vorbit ultima oară atunci când am plecat de la FCSB. De atunci nu am mai vorbit.

Mă cunoaște, am fost acolo, vorbeam foarte des cu el la telefon, îmi cunoaște caracterul și știe că nu aș face niciodată lucrul acesta (n.r. să ia un cartonaș intenționat)”, a spus Denis Alibec, potrivit Fanatik.

„De ce nu am luat titlul cu FCSB când am fost acolo?”

„De ce nu am luat titlul cu FCSB când am fost acolo? Pentru că l-a luat Viitorul… Țin minte și acum, am pierdut la ultima fază cu Dinamo, în minutul 98, din penalty. A marcat Hanca, a făcut Willy penalty (n.r. William de Amorim) și așa s-a scris istoria”, a mai spus atacantul.

La FCSB, Alibec a strâns 42 de apariții, 12 goluri și 11 pase decisive.