Denis Alibec, gata să pună umărul la primul succes al CFR-ului în Conference: „Este în lot!”

CFR Cluj va juca în această seară, de la ora 19.45, împotriva danezilor de la Randers, în grupa D din Conference League!

Denis Alibec a ieșit accidentat în meciul României contra Islandei, din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Atacantul în vârstă de 30 de ani a fost titularizat de către selecționerul Mirel Rădoi în atacul României, iar evoluția acestuia a fost una consistentă până în momentul accidentării. Acum, Alibec s-a refăcut și este gata să joace din nou, chiar în această seară, în duelul din Gruia.

Bogdan Mara a dezvăluit că fostul fotbalist al Astrei și al FCSB-ului se află în lot și în funcție de cum se va prezenta la antrenamentul de astăzi, Dan Petrescu se va decide dacă îl va folosi încă din primul minut.

„Și noi ne dorim mult o victorie în Europa. Sunt multe probleme cu accidentările, mai mult probleme musculare, dar încet-incet încep să-și revină jucătorii și să revină la antrenamente. Alibec este în lot. Vedem cum se prezintă la acest antrenament de astăzi și probabil că va fi pe teren în această seară. Poate nu din primul minut, dar probabil că va intra în repriza secundă”, a spus Bogdan Mara, la PRO X.

Ce spunea Dan Petrescu despre Denis Alibec, în urmă cu puțină vreme

„Sunt fericit și norocos că îl am aici pe Alibec, dar în același timp am fost ghinionist în Turcia. La Kayseri l-am avut doar un meci, pentru că după aceea s-a accidentat și a lipsit mai multe luni. O săptămână l-am antrenat. E un jucător pe care eu l-am mai dorit și în anii trecuți și declaram mereu că apreciez valoarea lui.

Mulți spuneau că nu o să poată lucra cu mine, dar iată că a jucat un meci și a dat două goluri. Eu cu toți atacanții cu care am lucrat în carieră am avut o relație foarte bună și nici cu Alibec nu o să am probleme, asta e clar!”, a spus Dan Petrescu, la prezentarea oficială ca antrenor al CFR-ului.