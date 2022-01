Denis Alibec, prima reacție după transfer: „Voi fi foarte fericit. Locul din clasament nu reflectă valoarea”

După despărțirea de CFR Cluj, Denis Alibec a fost prezentat oficial la Atromitos FC, formația de pe penultimul loc din prima ligă a Greciei.

La gruparea elenă va fi coleg cu Dorin Rotariu, adus recent împrumut de la Ludogorets, din Bulgaria. De asemenea, îi va avea drept rivali Răzvan Lucescu și Alexandru Mitriță, românii de la PAOK Salonic.

La Atromitos, internaționalul român va fi împrumutat până la finalul stagiunii curente. Astfel, Alibec a adresat și primele cuvinte de când mutarea sa în Grecia a devenit oficială.

”Mă bucur că am venit în Grecia, la Atromitos. Știu că e o echipă bună, iar locul din clasament nu reflectă valoarea echipei. Când am aflat despre interesul de la Atromitos, am întrebat prietenii care știau informații despre Grecia și campionatul Greciei. Mi s-a spus tot ce e mai bun despre club, așa că voi fi foarte fericit. Am vorbit și cu Rotariu și el este gata să dea totul pentru echipă”, a declarat Denis Alibec.