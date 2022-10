Denis Drăgușin, gol de excepție în Belgia – VIDEO cu momentul fabulos

Denis Drăguş a marcat un gol superb pentru echipa sa, Standard Liege. Internaţionalul român a punctat, după ce a creat o fază individuală spectaculoasă în careul advers.

Denis Drăguş a înscris pentru 2-0, în confruntarea de pe teren propriu a echipei sale. Standard a întâlnit-o pe Royal Antwerp, într-un meci din etapa a 12-a din campionatul Belgiei.

Scorul a fost deschis încă din minutul 2, de către William Balikwisha. După golul marcat de Denis Drăguş, în minutul 9 a înscris şi Cihan Canak, stabilind scorul pauzei. Înaintea confruntării cu Royal Antwerp, Standar Liege se afla pe locul 7, cu 19 puncte, după 11 runde.

Vines gets pulled at 17' after Royal Antwerp gives up 3 goals in 8 minutes vs. Standard Liege 😬 pic.twitter.com/UoHvmcXWhy

— americanwigends (@americanwigends) October 16, 2022