Deniz Giafer nu renunță la Dinamo: „M-am simțit dator față de club și față de suporteri ca să rămân!”

Deniz Giafer este unul dintre puținii jucători care au rămas la Dinamo după tragica retrogradare de la finalul sezonului trecut.

Recent, fotbalistul a vorbit despre echipă și despre ce l-a determinat să rămână. Iată ce a spus tânărul jucător.

„M-am simțit dator față de club și față de suporteri ca să rămân!”

„N-am prins cea mai bună perioadă din istoria clubului, ci pe cea mai neagră, dar am avut șansa să joc. Am crezut că o s-o scoatem la capăt cu lotul pe care l-am avut. Nu știu ce s-a întâmplat”, a spus Giafer, pentru Play Sport

„Am simțit retrogradarea pe pielea mea și m-am simțit dator față de club și față de suporteri ca să rămân. Au fost foarte multe incertitudini, dar când au venit domnii Iacob și Burcă, am simțit că se poate face treaba în timp”, a mai spus fotbalistul, pentru sursa citată.