Dennis Man, cu gândul la Mondial după victoria din Islanda: „Vom da totul să mergem acolo!”

Imediat după terminarea partidei, autorul primului gol al României contra Islandei a oferit prima reacție!

Dennis Man a deschis scorul la Reykjavík și a redat încrederea de care aveau atâta nevoie elevii lui Mirel Rădoi. Fotbalistul celor de la Parma a mărturisit că victoria contra Islandei este una foarte importantă în perspectiva luptei pentru calificarea la Campionatul Mondial după 23 de ani absență. Totodată, Man a dezvăluit și ce mesaj le-a transmis selecționerul Mirel Rădoi încă de la sosirea în cantonamentul de la Mogoșoaia.

„Sunt trei puncte foarte importante, ne bucuărm că am reușit să facem un meci bun, iar acum ne focusăm pe următorul meci. Suntem foarte fericiți. Este o victorie importantă, care ne dă mare încredere pe viitor. Aveam nevoie de puțină motivație și ne bucurăm că am reușit să ne impunem aici. Luptăm pentru fiecare meci la victorie, am încredere mare în băieți, suntem un grup grozav și de ce să nu ne gândim că vom lua nouă puncte din aceste trei partide.

Dorința de a merge la Mondial este foarte mare, cred că fiecare dintre noi își dorește foarte mult. Este un vis și vom da totul să mergem acolo. Mister a avut încredere în noi, ne-a încurajat de când am ajns la Mogoșoaia și ne bucurăm că ne-am luat revanșa aici. Luam fiecare meci pas cu pas, dăm totul și la final tragem linie și vedem unde suntem.”, a spus Dennis Man, la finalul partidei.