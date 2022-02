Dennis Man, reacție după golul pentru Parma: “E un gol foarte important pentru mine”

Marcator a unui gol în meciul cu Dennis Man a vorbit, în premieră, despre negocierile pentru transferul la echipa Lazio. Mutarea a picat în ultima zi de mercato.

Internaționalul român a transmis că va da totul pentru a-și ajuta echipa.

”Sunt bucuros să fiu aici și vreau să-mi ajut echipa. Nu am discutat despre alte lucruri. Este un rol nou pentru mine în echipă și vreau să dau totul.E un gol foarte important pentru mine și sper să continuăm tot așa. Sunt fericit că am obținut victoria, am jucat bine în partea secundă și suntem bucuroși că am obținut cele trei puncte.

Pandev este foarte valoros, suntem bucuroși că este aici, ne poate ajuta foarte mult”, a declarat Dennis Man, potrivit Parmalive.

Man a înscris un gol în meciul câştigat, sâmbătă, pe teren propriu, de Parma, cu scorul de 4-1, în faţa formaţiei Pordenone, în etapa a 22-a a ligii secunde din Italia. Parma ocupă locul 11 în clasament, cu 28 de puncte.