Dennis Man și Valentin Mihăilă au intrat în grațiile noului antrenor al Parmei: „Se potrivesc filozofiei mele”

Noul antrenor al Parmei, Enzo Maresca, se bazează pe serviciilor internaționalilor români Dennis Man și Valentin Mihăilă, pentru sezonul următor.

Tehnicianuș a vorbit despre obiectivul grupării emiliene de a promova în Serie A.

”Clubul știe ce stil de joc vreau să impun, știe că vreau să câștig în felul meu, cu ideea mea despre fotbal. Nu este ceea ce se practică în Italia, dar merită să încerc. Nu e aroganță, e coerență.

De aceea, am cerut jucători cu calități care se potrivesc filozofiei mele, așa cum sunt tinerii S, Brunetta și Valenti.

Mie îmi place să-mi adaptez jocul în funcție de adversar. La City existau 5 module de joc. Mă apăr în 4-3-3, dar când atac formula se poate schimba.

Am nevoie de fundași abili, capabili să participe la construcție. De acolo pleacă tot dacă vrei să domini jocul”, a declarat Maresca, pentru Sportweek.

Enzo Marescaa refuzat alte oferte mai bune, pentru a o pregăti pe Parma.

”Am avut oferte de la echipe mari care joacă în Champions League, dar am ales Parma pentru că nu am uitat ce forță era când jucam în Serie A. Vreau să o promovez în cât mai repede, dar să nu uităm că Marcelo Bielsa, unul din cei mai mari antrenori din lume, nu a reușit din prima cu Leeds United.

Am ajuns la City după ce am vrut să asist la un antrenament, eram secund la West Ham.

Guardiola m-a chemat la o cafea, apoi am stat șila prânz, apoi încă o cafea. Am stat să vorbesc 4 zile, iar Pep mi-a zis să rămân.

Este un vizionar. Un geniu precum Sacchi și Cruyff, caută mereu ceva nou. Niciun antrenament nu seamănă cu altul. Nimic nu e rutină la el, e un antrenor care evoluează mereu”, a mai spus Maresca.

