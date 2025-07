Dennis Politic, după ce a înscris la debut: „Este cea mai frumoasă seară de până acum! Un început de vis!”

Dennis Politic, marcatorul unui gol pentru FCSB în Supercupa României, se bucură pentru primul său trofeu şi crede că venirea la bucureşteni este o oportunitate pentru el.

„Este cea mai frumoasă seară de până acum, mă bucur că am marcat şi că am câştigat meciul! Nu se putea un început mai frumos! Pregătirea din cantonament a dat roade. La gol am încercat să mă poziţionez foarte bine la ciupercă, la marginea careului. Îmi propusesem dinaintea meciului că dacă ajung acolo să şutez la poartă. Sunt foarte fericit să fiu aici, este un mediu foarte bun să te dezvolţi şi o oportunitate pentru mine.

Băieţii m-au primit foarte bine şi o să fac tot ce pot pentru a-mi atinge obiectivele. Din punct de vedere fizic mă simt foarte bine, sunt în continuă creştere, încerc să echilibrez musculatura”, a declarat Dennis Politic după meciul câştigat cu CFR Cluj, sâmbătă seara, pe stadionul Steaua, scor 2-1.

FCSB a câştigat Supercupa României pentru a doua oară consecutiv, după ce a învins, sâmbătă, pe stadionul Steaua, echipa CFR Cluj, scor 2-1.

Pentru FCSB au marcat Politic (48) şi Radunovic (90+1), iar pentru CFR Cluj a punctat Fică (65).