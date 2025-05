Dennis Politic i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali, după Dinamo-Rapid

Dennis Politic (25 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a revenit pe teren luni seara, în etapa a 8-a, contra Rapidului, în remiza albă, scor 0-0. La finalul confruntării, a fost întrebat despre interesul celor de la FCSB, după ce Gigi Becali a vorbit tot mai mult în ultima perioadă despre un posibil transfer la campioana României.

„În primul rând, mă bucur să revin pe teren, să fiu sănătos. A fost un meci intens, s-a jucat într-un ritm ridicat, pe tranziții. Cred că am fost echipa mai bună. Ei s-au apărat tot meciul, din păcate nu am fructificat șansele pe care le-am avut.

Nu mă așteptam să se apere tot meciul. Sunt în lupta pentru cupele europene sezonul acesta, mă așteptam să iasă la joc, nu să se retragă. Este greu când stai pe margine o perioadă lungă, iar când revii ai nevoie de câteva meciuri să reintri în ritm.

Am simțit lipsa condiției fizice, e normal după o pauză. Am făcut mai multe teste, am fost și la osteopat. Am făcut mai multe teste, o să încerc să am mai multă grijă, să-mi fac mai multă mobilitate. O să fiu mai atent la sănătate.

(n.r. despre interesul lui Gigi Becali de a-l aduce la FCSB) Eu am răspuns deja online, am postat un video pe rețelele de socializare. Rămân la același gând. Sunt la Dinamo, concentrat pe ce fac aici, mai am doi ani de contract, sunt fericit aici și nu vreau să vorbesc de FCSB”, a spus Dennis Politic, după meci.