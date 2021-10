Derby-ul Olteniei, presiune uriașă pentru Adi Mutu: „Există obiective pe termen scurt”

Pentru antrenorul celor de la FC U Craiova, duelul din această seară nu mai este doar unul al marilor orgolii.

Nou-promovata are nevoie și de puncte după un start de campionat sub așteptări. Investitțiile făcute în vară la alb-albaștri le-au dat iluzii suporterilor că echipa se va putea bate chiar pentru un loc de play-off. Dar seria de șase jocuri fără victorie din Liga 1 îl îngrijorează pe „Briliant”. Conștient că pretențiile sunt foarte mari în privința lui. Albu & Co sunt pe locul 13 cu 9 puncte. Cu 7 mai puține decât rivala pe care o vor întâlni în această seară. După ce au apărut zvonurile în privința unei posibile despărțiri de tânărul antrenor, suporterii au făcut front comun în jurul golgheterului all-time al echipei naționale.

„Presiunea e foarte mare asupra antrenorului în general. Și mai ales pentru unul care nu a câştigat de şase meciuri. La o echipă care îşi doreşte foarte mult, la un club care are ambiţii foarte mari, presiunea este foarte mare, bineînţeles. Postul unui antrenor este tot timpul în pericol atunci când este o lipsă a rezultatelor.

Aşa cum ştiam de la început şi cum am declarat, avem anumite obiective pe termen scurt, mediu şi lung. Pe care trebuie să le îndeplinim. Este o echipă nou-promovată şi aşa mai departe. Dar, lăsând toate astea la o parte, atunci când este o lipsă de rezultate, postul unui antrenor este în pericol”, a declarat Mutu pentru as.ro înaintea întâlnirii din etapa a 11-a.

Adrian Mutu a preluat în vară formația patronată de Adrian Mititelu. După ce Eugen Trică a reușit să îndeplinească obiectivul promovării. Însă fără o victorie în această seară, poziția sa ar putea să fie șubrezită. Mai ales că urmează o pauză de două săptămâni în care conducerea clubului ar putea regândi pașii următori. Iar Mutu a primit o veste proastă în acest weekend când a aflat că doar 50 % din capacitatea stadionului va putea fi ocupată de spectatori. Iar acest lucru o va afecta cel mai mult pe FC U care este considerată gazda la acest joc. Toți fanii care vor dori să intre pe fostul Central trebuie să fie ori vaccinați ori trecuți prin boală în ultimele șase luni.