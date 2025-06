Deschamps, după meciul nebun din semifinala cu Spania: „Sunt lucruri de corectat, dar am făcut și lucruri bune”

Didier Deschamps, selecționerul Franței, a declarat după eșecul cu Spania (4-5) din semifinala Ligii Națiunilor de la Stuttgart, că sunt lucruri de îmbunătățit în prestația echipei, dar a lăudat reacția jucătorilor săi care au revenit de la 1-5 la 4-5, scrie AFP.

”E un sentiment amestecat, sunt multe lucruri bune de reținut. Nu trebuie să arunci totul la gunoi, chiar dacă atunci când primești cinci goluri, este pentru că nu ai făcut totul cum trebuie. Primele noastre douăzeci de minute au fost foarte bune, am avut mai multe ocazii decât adversarii noștri. Apoi, la începutul reprizei secunde, am primit două goluri, dar în ciuda scorului mare, am continuat pe drumul nostru, creând ocazii și marcând goluri. I-am făcut să tremure la final. Sunt lucruri de corectat, dar am făcut și lucruri bune. Am fost pedepsiți pentru că ne confruntam cu o echipă de nivel foarte înalt, iar ei au fost foarte eficienți”, a declarat Deschamps într-o conferință de presă.

”Deschamps s-a concentrat în special pe numeroasele absențe care au handicapat apărarea franceză: Dayot Upamecano, William Saliba și Jules Kounde.

Întrebat despre diferența față de înfrângerea suferită împotriva echipei La Roja în semifinalele EURO 2024 (1-2), Deschamps a explicat că ”nu a fost același meci. Am avut meritul de a avea mai mult control asupra jocului, am terminat cu mai multe ocazii. Diferența constă în eficiență”.

Franța va întâlni Germania, duminică la Stuttgart, pentru locul trei al Ligii Națiunilor.

Campioana europeană Spania a dominat jocul și a condus cu 4-0 și 5-1, dar s-a relaxat și a permis vicecampioanei mondiale să revină și să reducă din diferență.

Nico Williams (22), Mikel Merino (25), Lamine Yamal (54 – penalty, 67) și Pedri (55) au marcat pentru iberici, în timp ce golurile francezilor au fost reușite de Kylian Mbappe (59 – penalty), Ryan Cherki (79), Dani Vivian (84, autogol) și Randal Kolo Muani (90+3).