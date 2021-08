Destăinuirile lui Dinu Todoran despre experiența FCSB! De ce nu a rămas în cadrul clubului

După eșecul din derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională, Dinu Todoran a fost înlocuit de pe banca tehnică a FCSB-ului cu Edi Iordănescu.

Ajuns la vicecampioana României pe 26 mai, acesta a fost demis pe 18 august. Din scurta sa perioadă la formația bucureșteană rămâne și eșecul rușinos de la Erevan, acolo unde FCSB a fost eliminată prematur din Conference League.

Acum. antrenorul de 42 de ani a analizat perioada pe care a petrecut-o la cârma formației din Capitală, despre care a spus că a fost una benefică pentru viitorul carierei sale, acumulând mai multă experiență.

De asemenea, Todoran a explicat și de ce nu a vrut să continue pe un alt post în cadrul clubului bucureștean, dar și ce planuri de viitor are.

”Vreau să clarific anumite lucruri. Mi-am asaumat anumite lucruri când am venit la Steuaua (n.r. FCSB) și vreau să îi mulțumesc domnului Becali și lui Mihai Stoica. Când am promis ceva, atunci merg până la capăt, indiferent de situație și dacă imaginea mea e stricată. Am observat o lipsă de respect, lipsă de respect în ceea ce privește vârsta și funcția și asta ar trebui să le dea puțin de gândit pe viitor. Fiecare are o funcție și trebuie să îl respecți pe cel care are o funcție mai înaltă.

Eu am avut de câștigat, de învățat după experiența de la FCSB. Eu nu am experiență și am avut numai lucruri bune de învățat. Sunt persoana care și-a asumat tot. Mi-am dat cuvântul și merg până la capăt. Imaginea mea a fost afectată, dar ca să antrenezi Steaua… Eu am avut numai de câștigat din punct de vedere sportiv. Nu am mai rămas pentru că s-a încheiat contractul. Domnul Becali și Mihai Stoica mi-au spus să rămân, dar eu vreau să încerc în altă parte, vreau să încerc să antrenez. Nu m-a afectat această experiență. Nu am avut nicio problemă, nu am ce să reproșez. Vreau să antrenez, aștept ofertă. De asta nu am rămas nici la academie”, a povestit Dinu Todoran, pentru Pro X.