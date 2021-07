Detalii despre divorțul dintre Reghe și soția sa: „Nu sunt Vasilică Geamantan. Sunt Anamaria Prodan. Exemplu de frumusețe și dragoste”

Anamaria Prodan a vorbit despre situația căsniciei sale cu Laurențiu Reghecampf și a dezvăluit că lucrurile decurg normal între cei doi, în ciuda ultimelor zvonuri apărute în spațiul public!

Impresarul a ținut să clarifice anumite detalii care prefigurau divorțul între ea și soțul acesteia, astfel că a explicat cu lux de amănunte discuțiile purtate între cei doi. Anamaria Prodan a explicat ulterior și cum a contribuit Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, la tensiunea creată în jurul familiei Reghecampf.

„Lucrurile între mine și Reghe sunt în regulă. În fiecare familie există discuții. Și la noi apar discuții în contradictoriu. Și eu sunt vulcanică, toată lumea mă cunoaște. Sar calul când mă cert, dar asta sunt eu. Când m-a luat Reghecampf, așa m-a luat. Nu m-a luat de la Operă, m-a luat din fotbal.

Pentru mine, că am astăzi Ferrari și mâine altă mașină…niciodată nu cobor ștacheta, așa am fost educată. Când eu l-am luat pe Laurențiu, niciodată nu m-am uitat în conturile lui. El a trecut printr-un divorț urât, despre care nu am vorbit niciodată.

I-am spus lui Reghe: «Laurențiu, trebuie să știi să gestionezi succesul, banii și imaginea». Eu cred că imaginea, caracterul și omenia nu se pot schimba niciodată. Laur încă este un copil. Are un suflet pur. Se deschide în fața tuturor și nu încearcă să epateze.

Da, Laur e milionar. Familia asta n-are cum să fie vai de mama ei niciodată. Sunt capabilă să gestionez ce ține de familia mea, n-am nevoie de intelopi plătiți. Au venit copiii mei să mă întrebe de ce am plătit eu interlopi. Am pus mâna și i-am sunat pe cei care au scris: «Ce faceți?»

Totul a început în ziua în care Gigi Becali a făcut ce a făcut (n.r – declarațiile conform cărora Ana și Reghe ar avea relații extraconjungale). Când a spus de Reghe, că a avut amantă, că și eu sunt cu altcineva. Eu nu am stat la mâna niciunui bărbat. Nu l-am luat de bărbat ca să mă îmbogățesc.

La cât a muncit Reghecampf să ajungă aici, credeți că s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor gunoaie? Laurențiu este soarele acestei familii. Vor doar să mă distrugă, dar nu au putut.

Dacă acești mari șmecheri s-au gândit că ar puteau să facă o manevră de acest gen – să trimită o «năpârcă» pentru a ne despărți, să știe că eu nu sunt Vasilica Geamantan, sunt Anamaria Prodan. Am fost un exemplu de frumusețe și de dragoste.

Anamaria Prodan e singurul om din tot fotbalul care a nimicit, efectiv, pe toată lumea. Am slăbit 12 kilograme. Am mers la sală și am ajuns la forma care m-a consacrat, forma sexy. Pe mine nu mă macină niciodată nimic, întotdeauna îmi rezolv problemele simplu și frumos!”, a spus Anamaria Prodan, potrivit GSP.