Detalii despre prima despărțire dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan (48 de ani) și Laurențiu Reghecampf (45 de ani) s-au căsătorit în 2008. Înainte de a forma un cuplu și de a-și oficia relația, cei doi au mai fost împreună și într-un trecut mai îndepărtat.

Relația de atunci s-a încheiat deoarece Anamaria Prodan avea alte priorităţi în viaţă.

„Noi ne ştim de mici, am mai fost o tură împreună. Pe vremea aia îmi doream altceva, de când sunt mică am ştiut exact ce am de făcut într-o lume haotică. Dacă mă priveşti din afară, ai impresia că epatez, dar cine mă cunoaşte ştie că am o viaţă planificată”, a spus Anamaria Prodan,potrivit Telekomsport.

Anamaria Prodan a plecat la Dubai, fiind la un pas să se despartă de Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul i-ar fi dat un ultimatum soției sale. Reghecampf ar fi părăsit căminul conjugal de peste șase luni.

