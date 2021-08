Detalii din culisele celor de la FCSB! Ce a cerut MM Stoica înainte de venirea lui Edi Iordănescu

Managerul general al roș-albaștrilor a fost de-a lungul timpului elementul de legătură dintre jucători și patronul Gigi Becali, iar acest lucru a creat mai multe nemulțumiri printre suporterii echipei!

La puțină vreme după ce MM Stoica a ținut să îi ureze bun-venit lui Edi Iordănescu la FCSB, liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a dezvăluit că oficialul bucureștenilor a fost unul dintre cei care au solicitat în mod expres aducerea unui antrenor cu experiență la echipă. Totodată, liderul galeriei a ținut să clarifice și relația dintre MM și suporteri, ținând cont că între cele două părți au existat mai multe șicane în ultima vreme.

„Eu nu am fost certat cu MM, a fost o chestie pe care nu vreau să o mai dezvolt. MM a apărat mereu clubul, dar acum n-a mai avut pe cine să mai apere. Ne-am întâlnit, am vorbit, poate se supără că dau din casă. Comunicarea este foarte bună între suporteri și conducere, suntem ok, este punctul forte.

MM și-a dorit foarte mult aducerea unui antrenor cu pedigree. Am vorbit cu el la telefon și atât de entuziasmat era și spunea ce a discutat cu Edi, ce vor să facă. Le-am spus că este șansa lor să aducă campionatul și eu sper să luăm titlul”, a spus Gheorghe Mustață, la ProSport.