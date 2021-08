Detalii incredibile despre bătaia de la CFR Cluj: „L-a înjurat de mamă, care murise de cancer”

Situația continuă să fie extrem de tensionată la CFR Cluj. După finalul meciului dintre campioana României și Steaua Roșie Belgrad a avut loc un incident între juristul Ioan Ivașcu şi kinetoterapeuții Viorel Boncoi și Radu Pralea.

Inițial kinetoterapeutul Viorel Boncoi și juristul CFR Ionuț Ivașcu și-au adrest cuvinte grele, după care s-a ajuns la lovituri. Schimbul dur de replici a pornit, din câte se pare, pe tunelul ce duce la vestiare. Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, a dat detalii despre incident.

„Viorel, kinetoterapeutul, îl cunosc direct, am o impresie senzaţională despre el, ca profesionst. Viorel Bâncoi.

CFR, dacă a avut rezultate în ultimii ani şi jucătorii au fost recuperaţi într-un timp scurt, i se datorează. Nu ştiu pe cine a refuzat, nu există persoană pe care să o fi refuzat să o trateze. Din conducerea clubului ştiu că are nevoie de el.

Acum, Marian Copilu şi Ivaşcu, din ce am înţeles, urmau să fie daţi afară oricum. Se ştia. Probabil că Marian Copilu a fost cel care a garantat pentru Şumudică. Ei doi urmau să plece de la echipă oricum.

Probabil din cauza rezultatelor. La Ivaşcu, probabil că a fost vorba despre contracte, din ce am auzit, fără să am vreo dovadă. În măsura în care am auzit despre Viorel, kinetoterapeutul, despre Ivaşcu am auzit lucruri urâte.

Sunt arbitrii care spun că Ivaşcu a spus minciuni, care au apărut în ziar. Această persoană nu reprezintă credibilitate în acest moment. Ştiu că kinetoterapeutul a fost lovit, probabil şi Ivaşcu, nu contest.

Au fost divergenţe, şicanări, dar totul a escaladat când s-a ajuns la un nivel inacceptabil, în momentul în care Ivaşcu l-a înjurat de mamă, care murise de cancer.

Kineto şi-a pierdut raţiunea şi a ajuns într-o situaţie greu de controlat şi au ajuns acele incidente”, a declarat Cristi Balaj la Telekom Sport.