Devis Mangia, acuzat că a hărțuit sexual jucătorul Răzvan Popa: I-a făcut propuneri indecente în timp ce se masturba în fața sa

Devis Mangia, acuzat de mama jucătorului Răzvan Popa că l-a hărțuit sexual pe acesta în perioada în care era antrenor la Universitatea Craiova.

”Sunt lucruri care s-au întâmplat acum patru-cinci ani, când era la Craiova. Noi am vrut de atunci, de când am aflat, din martie 2019, să ieșim în presă. Lucrurile s-au întâmplat în primul lui sezon de acolo, de la Craiova. Noi i-am spus domnului Rotaru. Am aflat noaptea, între 7 și 8 martie, a doua zi i-am spus domnului Rotaru. În vara lui 2019, el a plecat la Craiova, a fost greu.

Era greu, a fost încărcătura evenimentului, nu mai voiam să se încarce și cu dezvăluirile. El era instabil, am zis că nu am face bine. Acum e altceva, în decembrie s-a retras, mi-a zis că a fost ultimul meci. Nu a fost prima tentativă de retragere, prima tentativă a fost la 21 de ani, după incident.

La începutul sezonului doi, la un meci am fost eu și soțul meu. A greșit o preluare, a ratat, nu mai știu, au început gesticulări de pe margine. L-a schimbat imediat, l-a trecut pe bancă.

Noi l-am așteptat, să-l liniștim, dar n-am putut vorbi cu el după meci, că așa era procedura, intrau în cantonament după meci. L-am așteptat în Craiova să vorbim. După un antrenament, furia cu care a intrat în casă… Nu-l mai văzusem așa. Ne-a spus că nu știe cât mai poate rezista și că nu răspunde pentru ceea ce face. Ne-am speriat. El e un tip orgolios, are personalitate, dar nu e conflictual.

Ne-a povestit că, atunci când l-a schimbat, a trecut pe lângă el și, în italiană, că așa discutau, i-a spus că îți voi sparge fața în vestiar. După, la sfârșitul meciului, înțeleg că antrenorul a făcut pârtie până la vestiar. A intrat, a uitat să închidă ușa, pentru că cineva din staff-ul advers, cred că era domnul Croitoru de la Botoșani, a spus că antrenorul își bate jucătorii. I-a pus mâna în gât, l-a lipit de zid, iar secunzii îi spuneau lui Răzvan să se calmeze.

El a plecat după de la Craiova, nu s-a mai prezentat la antrenamente, nu mai voia să se întoarcă și se gândea să se lase. Eu nu înțelegeam, puseam situația pe seama incidentului din vestiar.

Apoi s-a întâlnit cu Rotaru, nu i se citea nimic pe față. Nu se discutase absolut nimic. I s-a comunicat amenda de 5.000 de euro și faptul că trebuie să se ducă la echipa a doua. Pe mine m-a supărat că nu au vorbit despre incident, doar trebuia să plătească amenda. El nu mai voia să se întoarcă la Craiova. Mari rugăminți, mari insistențe, ce putea să spună un părinte? Revine la Craiova, se duce direct la echipa a doua.

Atunci a intervenit depresia sau atunci s-au văzut efectele. A fost o transformare fizică, nimic din cum arăta nu mai era, a pus multe kilograme. Dincolo de fizic, problema era psihică. Era greu, totul era negru în viața lui. S-a izolat, nu mai puteam comunica cu el, nu ne mai primea în vizită. Răspundea și nu răspundea la telefon, nu mai exista comunicare normală.

Ne-am dat seama că trebuie să plece din mediul ăla. Fotbalistic, nu ne mai interesa, ci doar să-l salvez ca om. Exista șansa să plece la Gaz Metan în iarnă, dar totul a picat în ultimul moment. Motivul a fost că staff-ul se va baza pe el. Am luat-o ca pe o chestie pozitivă.

Am fost concentrați doar pe incident, dar apoi am dat timpul înapoi la primul sezon, care a fost bun din punct de vedere fotbalistic. Juca și câștigase și un trofeu, Cupa, dar aveam niște chestii.

Văzusem niște chestii pe care nu mi le explicam, dorința lui foarte mare de a pleca. El voia să plece din țară, nu-l înțelegeam, mai ales că nu stătuse nici un sezon. Dând timpul în spate, au fost și alte semne. În familia oricărui fotbalist, mai vorbești de antrenor, el era iritat când auzea că noi îi pronunțăm numele. Iar el juca, de aceea nu înțelegeam.

Plus, cel mai important, știam de niște întâlniri pe care Răzvan le-a avut în particular cu acest antrenor. Știu de prima întâlnire că domnul Rotaru l-a sunat pe Răzvan și i-a spus că antrenorul vrea să-l cunoască.

Mi s-a părut că e de bine. Apoi antrenorul îl căuta, Răzvan refuza, găsea motive să nu se ducă. Știu că l-am întrebat de ce, m-am gândit că-l critica, eu gândeam doar fotbalistic. La primele întâlniri i-a spus că e introvertit și că el e la fel. Au fost câteva întâlniri răsfirate.

Intuiția, ca mamă, m-a făcut să mă gândesc că totul a început din sezonul întâi. L-am întrebat de ce, a fost foarte iritat, mi-a spus să nu-i zic lui ce să facă. Am avut o revelație și l-am sunat pe Rotaru, poate-mi spune ceva despre acest indivit.

Eu, în subconștient, cred că voiam să cer un ajutor, pentru că Răzvan era căzut rău. L-am sunat pe Răzvan să-mi dea acordul, i-am spus că vreau să-l sun pe Rotaru, că eu cred că problemele au început din primul sezon. Nu spunea nimic, liniște totală, apoi mi-a dat un ok calm. Mi-a dat numărul lui Rotaru, mă prezint, spun că vin pe probleme de familie.

Foarte drăguț domnul Rotaru, mi-a spus că urmează să vină la București, dar i-am spus că voi veni eu la Craiova, că vreau să-l văd pe Răzvan. Am plecat din București, asta se întâmpla pe 7 martie 2019, n-o să uit niciodată ziua aia și nici noaptea care a urmat.

Am plecat spre Craiova, fericită că-l văd pe Răzvan, nu-l mai văzusem de o lună-două. Am ajuns seara, că plecasem târziu să evit aglomerația. Am intrat în apartament, mă întreabă când mă văd cu Rotaru, i-am spus că la 10:30 sau la 11:00.

Se uita, mă întreba de ce nu e și tata. N-am mai stat să-i explic. Nici nu mai știu cum a fost. Apoi a zis ‘vreau să spun tot’. Avea o gravitate în voce, eu m-am pierdut, apoi a început să-mi povestească direct anumite lucruri. N-a durat mult, mi-a spus că a început cu întâlnirile alea, de care eu știam, pe care le pusese pe seama antrenorului-psiholog.

A avut un șoc la o întâlnire, când acest individ a început cu avansuri, cu propuneri indecente, în timp ce se masturba în fața lui. Tot șocul pe care, probabil, l-a avut atunci, acum l-am avut eu.

Îi arunca întrebări de genul ‘stai singur?’, ‘ai relație?’, ‘ești adeptul unei relații?’. A fost și o propunere să vadă împreună un film pentru adulți. A fost șoc total pentru el, nu mai știe cum a ieșit din situație. Sub pretextul unor motive fotbalistice, să urmărească niște meciuri, a fost și în camera la el”, a declarat mama lui Răzvan Popa, la GSP Live.