Dezvăluire despre cel care a revitalizat echipa: „A fost primul om pe care a vrut să-l aducă Zeljko Kopic la Dinamo!”

Dinamo speră din nou la salvarea de la retrogradarea directă după ultimele rezultate. „Câinii” vin după două victorii importante (2-0 cu Farul și 3-1 cu Oțelul).

Alessandro Caparco, antrenorul cu portarii la formația bucureșteană, a dezvăluit cine este responsabilul pentru forma excelentă a jucătorilor pregătiți de Zeljko Kopic.

„A fost primul om pe care a vrut să-l aducă Zeljko Kopic la Dinamo!”

„Cea mai are achiziție pe care a putut să o facă Dinamo a fost cea a preparatorului fizic, Aleksa Boskovic (30 de ani). A fost primul om pe care a vrut să-l aducă Zeljko Kopic la Dinamo. S-a văzut o schimbare fantastică la toată echipa.

Am văzut metodele lui de lucru. Lucrează foarte mult cu sala, cu aparatură pe care sincer nu am mai vazut-o în România. La alte echipe din România pe la care am trecut nu am văzut-o niciodată.

Fiecare antrenament este individualizat, lucrează fiecare cu o anumită greutate, cu un anumit aparat”, a dezvăluit Caparco, pentru Digi Sport.