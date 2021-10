Dezvăluiri despre transferul înotătorului David Popoivici, de la CSA Steaua la CS Dinamo: „Nu mai era dorit”

Pe 27 septembrie, Dinamo anunţa că înotătorul David Popoivici a ales să reprezinte clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Mihai Popovici, tatăl tânărului înotător a explicat de ce fiul său nu a mai continuat la Steaua.

„David a avut contract cu clubul Steaua până în data de 31 august. După încheierea contractului, noi am căutat să semnăm cu un alt club, în condiţiile în care dinspre Steaua era evident faptul că oamenii păreau că nu mai sunt interesaţi de prelungirea colaborării.

Am avut mai multe discuţii în acest sens. Am purtat multe negocieri, dar, în cele din urmă, am ales Dinamo pentru că a fost clubul care ne-a făcut cea mai bună şi de viitor ofertă. Alaturi de David va veni şi antrenorul lui, Adrian Rădulescu”, a declarat Mihai Popovici, pentru Telekom Sport.

„Cel mai talentat înotător român din noua generaţie, David Popovici (17 ani), se alătură celui mai titrat club sportiv al României. Multiplul campion european de juniori, una dintre marile surprize ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo, unde a fost la numai două sutimi de medalia de bronz la 200 metri liber, îşi va continua cariera la Dinamo. Alături de el va veni şi antrenorul Adrian Rădulescu„, a fost anunțul clubului Dinamo, la finalul lunii trecute.