Dezvăluirea antrenorului de la Petrolul: ”Este antrenorul meu secund din teren!”

Dinamo a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Petrolul Ploieşti, în etapa a doua din play-out-ul Superligii.

După meci, antrenorul de la Petrolul a făcut mai multe dezvăluiri.

„Dacă Berisha și Hanca au stat prea mult în teren? Cred și sper că am mai multă experiență în antrenorat ca dumneavoastră. Dacă eu am considerat să rămână atâta timp pe teren, înseamnă că au meritat. Fiecare antrenor ia o decizie care crede că e în interesul echipei.

Sergiu Hanca este unul dintre jucătorii exponențiali ai echipei și este antrenorul meu secund din teren. Am mare încredere în el și cred că poate să gestioneze foarte bine acest joc. Are și experiența necesară. Berisha este atacantul nostru numărul 1. Am avut încredere în el. În momentul în care am simțit că nu mai poate nimic, atunci am considerat că trebuie să-l schimb.

Le sunt recunoscător jucătorilor că au înțeles că echipa e pe primul loc și apoi individul. Au înțeles chestia asta. Au fost jucători care au jucat titulari la meciul cu Craiova, Musi, Dumi, Meijers, care e al doilea căpitan. Au înțeles această situație, mă bucur că sunt jucători de echipă”, a declarat Florin Stângă la conferința de presă.