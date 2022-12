Dezvăluirea lui Adrian Mititelu despre Andrea Compagno: ”Mi-au zis să scap de el!”

Compagno este cel mai bun marcator din Liga 1.

Jucătorul a ajuns de la echipa lui Mititelu la FCSB, pentru 1,5 milioane de euro.

Mititelu a dezvăluit că a avut încredere în fotbalist, când alții l-au sfătuit să renunțe la el.

”Gigi Becali nu are răbdare, nu stă ca mine să îl aștepte pe Compagno să își intre în formă. El vrea ca a doua zi jucătorul să strălucescă, are un club de altă talie, vrea repede, vrea mâine. Eu am avut timp să stea să crească, chiar dcă unii mi-au recomandat să scap de Compagno. Oameni de fotbal, care au cotă bună, nu contează cine.

Mi-au zis: ‘ce caută ăsta? Craiovei îi trebuie un vârf fals, combinativ, viteză. Eu am zis că îmi place, așa prost cum sunt, de la țară”, a spus Adrian Mititelu, la emisiunea SuperFanii.