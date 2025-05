Dezvăluirea lui Anghel Iordănescu: „Cred că mai greu e asta!”

Angel Iordănescu a fost atât antrenor, cât și selecționer.

Recent, el a fost întrebat unde a avut o munca mai grea.

„Cred că mai greu este să fii selecționer. Antrenorul de club are foarte multe avantaje, comparativ cu cel de la națională. Antrenorul de club are mereu jucătorii. Poate face antrenamente individuale cu ei, poate să îi urmărească. Selecționerul trebuie să aibă în vedere ce arată el în meciuri pe care le are la echipa de club. Nu știi ce face el la antrenamentele de zi cu zi. Mai ales cum e acum să fie peste tot în lume jucătorii. Trebuie să-l simți.”, a declarat Anghel Iordănescu, la Digi Sport.