Dezvăluiri din interior: ,,Federaţia s-a înţeles la bani cu Boloni! Salariul era mult mai mare decât s-a vehiculat”

Ladislau Boloni a fost aproape de preluarea postului de selecţioner al primei reprezentative, însă negocierile au picta în ultimul momemt, iar Federaţia s-a orientat către Edi Iordănescu acum.

Fostul tehnician de la FCSB va încasa un salariu anual de 240.000 de euro. Ladislau Boloni, dacă ar fi acceptat, ar fi avut o remuneraţie mult superioară. Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, anunţă că din informaţiile sale, Boloni ar fi câştigat peste 300.000 de euro anual.

,,Eu am auzit că s-au înţeles la bani cu Boloni, salariul era mult mai mare decât ce s-a vehiculat prin presă, dacă e adevărat ce am aflat. Acum nu ştiu, dar am vorbit cu cineva care chiar ştia. FRF l-a dorit tare. Sumele erau foarte mari

(n.r. – mai mari de 300.000 de euro?) Da, da, da, mult mai mari şi era logic. Dacă ţinem cont de ce reprezintă Boloni pentru fotbalul european, dar na….”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.

Ladislau Boloni, luat în colimator: ,,La experiența ta, nu poți să te duci la o echipă să spui asta”

Varianta Ladislau Boloni la naţională nu mai este de actualitate. Tehnicianul nu ar fi fost de acord cu o clauză din contract care le permitea celor de la FRF să-l demită dacă nu performa în Liga Naţiunilor, iar oficialii s-au orientat acum către Edi Iordănescu.

Sorin Cârţu, preşedintele celor de la CS U Craiova, a vorbit despre situţia lui Boloni de la negocierile cu FRF. Acesta spune că o astfel de clauză nu era ceva anormal, pentru că tehnicianul trebuia să demonstreze de ce este în stare pe banca primei reprezentative.

,,E adevărat că una din clauzele care îl deranjau pe Boloni să fie una de obiectiv? Am citit și eu. Păi și cum să fiu eu antrenorul și să nu am obiectiv? Dacă eu nu îmi pun obiectiv nici la meciurile cu Muntenegru și Bosnia și Finlanda, atunci ce facem, ce gândim despre fotbal?

Nu îl înțeleg. Stai puțin, păi asta este meseria de antrenor și riscul antrenorului, să treci de astea 6 meciuri. Trebuie să le treci oricum. La experiența ta, nu poți să te duci la o echipă să spui: ‘bă, după 6 meciuri, mă dă afară’.

Nu cred că e un antrenor care se angajează undeva să să spună: ‘bă, să trec de primele 6 luni’. Nu pleci, că nu te dă nimeni afară. Te dă după ce termină celelalte. Dar dacă te dă afară, însemnă că tu nu ai avut rezultate.

Dar tuturor antrenorilor le merge meseria în funcție de rezultate. Nu există altfel, nu am văzut să spună că ‘joacă echipa bine și mă angajează să facă echipa spectacol’. Nu te dă afară indiferent cât de spectaculos ești”, a declarat Sorin Cârţu, pentru Digisport.