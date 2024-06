Dezvăluirile lui Adrian Șut despre eforturile făcute pentru a ajunge la echipa națională: ”Nu e ușor. Munca mea a dat roade”

Echipa națională a României va debuta în două zile la EURO 2024, în meciul contra Ucrainei.

Adrian Șut a oferit mai multe declarații înaintea debutului României. El a vorbit despre sacrificiile făcute în ultimii ani pentru a fi convocat la prima reprezentativă pentru un Campionat European.

”Sunt mândru, nu e uşor să ajungi la echipa naţională, muncea mea a dat roade. Se poate spune că e cel mai frumos an din carieră, eu îmi doresc să trăiesc şi alte momente în fotbal, dar anul acesta va fi de neuitat.

Am avut momente când am rămas fără echipe, când mergeam în probe, echipele începeau cantonamentele şi eu n-aveam echipă. Îmi era dificil, dar am avut persoane care m-au ajutat. Adrian Iencsi m-a ajutat foarte mult, mi-a întins o mână de ajutor. Fiecare şi-a pus amprenta asupra carierei mele. Domnul Iencsi şi domnul Poenaru m-au ajutat cel mai mult.

Când vii la echipa naţională, e incredibil, sunt cei mai în formă jucători, nivelul îşi creşte la fiecare antrenament. E un vis, îmi doresc să ajungem cât mai departe. Nu-mi văd viaţa fără fotbal. Vreau să fac tot ce depinde de mine să ajung cel mai bun”, a declarat Adrian Şut, în cadrul unui interviu pentru FRF TV.