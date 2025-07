Dezvăluirile lui Daniel Pancu despre naționala de tineret: ”Indisciplină. Puteam să îi trimit acasă”

Daniel Pancu nu a fost mulțumit de prestația și atitudinea avută de jucătorii naționalei de tineret la EURO 2025.

Fostul selecționer a declarat după primul meci disputat că ”tricolorii” nu iau vitaminele recomandate, iar după a doua partidă a precizat că este nemulțumit de randamentul fizic al unora dintre ei.

În plus, la finalul partidei cu Slovacia, antrenorul a criticat condiția fizică a elevilor săi.

Acum, Pancu a afirmat că jucătorii din turneul final din Slovacia au dat dovadă de indisciplină în mai multe rânduri.

”Impresia e că puteam face mai mult. Dacă nu am făcut, înseamnă că nu am meritat. Am înțeles că a fost multă vâlvă în țară privind declarațiile mele. Eu nu cred în ghinion și noroc în fotbal. Dacă am făcut 0 puncte, înseamnă că atât am meritat.

Specialiștii de la Comisia Tehnică nu au fost atât de nemulțumiți cum am fost eu. Mă leg de niște aspecte referitoare la disciplina jucătorilor, la profesionalismul lor, la conștientizarea momentului.

Dacă eu spun că la 23 nu mai iese nimeni din cameră și cobor într-o seară la 23:21 să iau o apă, văd 4 jucători. Unul era la masaj, 3 pe holuri. Eu consider că e indisciplină. Puteam să îi trimit acasă, dar s-ar fi creat iar vâlvă. Toți 4 au fost titulari cu Italia.

Dacă spun că nu ai nevoie de telefon de la antrenament până la hotel și invers, îi mai vezi pe câte unii cu telefonul. Eu vorbesc la general. Grupul e responsabil pentru cel care nu stă în cameră, pentru cel care își ia telefonul cu el, pentru cel care are un kilogram în plus.

Așa se ajunge să ratezi cu poarta goală, să ratezi penalty sau iei un cartonaș roșu și se întoarce soarta jocului. Poate acum înțelege lumea la ce mă refer. Nu le pot reproșa nimic la capitolul atitudine.”, a spus Daniel Pancu.